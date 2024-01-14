انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة
الأحد، 14 يناير 2024 - 18:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
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نهاية المباراة بالتعادل 2-2
ق 92: جوووووووول صلاح والثاني
ق 90: ركلة جزااااااااااااء لمصطفى محمد
ق 84: نزول كوكا بدلا من زيزو
ق 82: تسديدة من صلاح تمر جوار القائم
ق 78: نزول إمام عاشور بدلا من محمد النني
ق 77: العارضة تمنع التعادل من أمام حمدي فتحي
ق 75: إنذار لمحمد عبد المنعم
ق 72: تسديدة قوية من زيزو تمر أعلى العارضة
ق 65: نزول عمر مرموش وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني
ق 58: الهدف الثاني لموزمبيق
ق 55: هدف التعادل لموزمبيق
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد
ق 45: رأسية خطيرة من حجازي
ق 35: الشناوي يتألق ويبعد فرصة خطيرة ويسقط مصابا
ق 33: ضغط قوي من مصر وفرصة ضائعة
ق 24: تريزيجيه في القائم
ق 22: تسديدة من زيزو بعيدة عن المرمى
ق 18: تسديدة تمر جوار مرمى الشناوي
ق 10: انفراد من مصطفى والثاني يضيع
ق 2: جووووووووووووول أول من مصطفى محمد
انطلاق المباراة