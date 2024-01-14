انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 92: جوووووووول صلاح والثاني

ق 90: ركلة جزااااااااااااء لمصطفى محمد

ق 84: نزول كوكا بدلا من زيزو

ق 82: تسديدة من صلاح تمر جوار القائم

ق 78: نزول إمام عاشور بدلا من محمد النني

ق 77: العارضة تمنع التعادل من أمام حمدي فتحي

ق 75: إنذار لمحمد عبد المنعم

ق 72: تسديدة قوية من زيزو تمر أعلى العارضة

ق 65: نزول عمر مرموش وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني

ق 58: الهدف الثاني لموزمبيق

ق 55: هدف التعادل لموزمبيق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد

ق 45: رأسية خطيرة من حجازي

ق 35: الشناوي يتألق ويبعد فرصة خطيرة ويسقط مصابا

ق 33: ضغط قوي من مصر وفرصة ضائعة

ق 24: تريزيجيه في القائم

ق 22: تسديدة من زيزو بعيدة عن المرمى

ق 18: تسديدة تمر جوار مرمى الشناوي

ق 10: انفراد من مصطفى والثاني يضيع

ق 2: جووووووووووووول أول من مصطفى محمد

انطلاق المباراة