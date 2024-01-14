انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(2) توتنام

الأحد، 14 يناير 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 40 جوووول الثاني من راشفورد

ق 18 جوووول التعادل من ريتشارليسون برأسية من ركنية

ق 3 جوووووول راسموس هويلوند يسجل الأول سريعا

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
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