انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(2) توتنام
الأحد، 14 يناير 2024 - 18:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.
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ق 40 جوووول الثاني من راشفورد
ق 18 جوووول التعادل من ريتشارليسون برأسية من ركنية
ق 3 جوووووول راسموس هويلوند يسجل الأول سريعا
انطلاق المباراة
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