انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(2) توتنام

أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي

سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي

راشفورد ينهي العقدة ولكن.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام قبل سفر أونانا

التشكيل - فيرنر أساسي لأول مرة مع توتنام.. والاختبار الأخير لـ أونانا في يونايتد قبل أمم إفريقيا