انتهت أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(1) غينيا الاستوائية.. تعادل أول

يلعب منتخب نيجيريا أمام غينيا الاستوائية في ختام الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة التي تضم كل من كوت ديفوار وغينيا بيساو.

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انتهت

ق 75: ماذا أهدرت يا أوسيمين.. انفراد تام يضيع

ق 67: الثاني يضيع لنيجيريا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 القائم الأيمن ينقذ غينيا الاستوائية من تسديدة موسيس سيمون

ق38 جوووووول أوسيمين يعادل النتيجة برأسية

ق36 جووووول إيبان سالفادور يسجل الأول لغينيا الاستوائية

ق30 سيطرة من نيجيريا وتماسك غيني

ق10 زيدو سنوسي يهدر هدفا محققا لنيجيريا

ق6 رأسية من أوسيمين ولكن الحارس يتصدى

ق1 تسديدة أولى من أيوبي في الثانية 17 ولكن حارس مرمى غينيا الاستوائية يتصدى بنجاح

انطلاق المباراة بعد قليل