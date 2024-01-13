قائد منتخب فلسطين: نحن جزء من القضية.. وتنتظرنا مهمة صعبة في كأس آسيا

السبت، 13 يناير 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

فلسطين

شدد مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين على تحضير فريقه جيدا لخوض منافسات كأس آسيا رغم صعوبة المهمة.

ويخوض منتخب فلسطين أولى مبارياته غدا أمام إيران ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا.

وقال البطاط في مؤتمر صحفي:"نصر الله قريب لفسلطين بإذن الله. لاعبو منتخب فلسطين جزء من القضية الفلسطينية وجزء من الشعب"

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"نعرف أهمية بطولة كأس آسيا وصعوبة المواجهات في المجموعة. تحضيراتنا كانت جيدة للغاية وتوقف المسابقات المحلية كان مؤثر بشدة"

ويشارك منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار إيران والإمارات وهونج كونج.

وكان حسن الهيدوس قائد منتخب قطر مستضيفة كأس آسيا قد منح شرف تأدية قسم نسخة 2023 لـ مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

وجرى العُرف أن يؤدي قائد منتخب الدولة المستضيفة قسم البطولة، لكنه منح شرفها لبطاط قائد منتخب فلسطين.

وظهر البطاط الذي ارتدى من قبل قميص سيراميكا كليوباترا وهو يؤدي قسم البطولة الرسمي.

ويلعب البطاط البالغ 30 عاما حاليا لفريق شباب الظاهرية الفلسطيني.

وتستضيف قطر نسخة 2023 بدلا من الصين، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبا.

كاس آسيا منتخب فلسطين
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