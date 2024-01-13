تشكيل تشيلسي – بالمر وسترلينج يقودان الوسط ضد فولام
السبت، 13 يناير 2024 - 13:47
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة فولام مساء اليوم السبت.
ويستضيف تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج منافسه فولام في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: جوردجي بيتروفيتش
في الدفاع: ليفي كولويل- تياجو سيلفا- أكسيل ديساسي- مالو جوستو
في الوسط الدفاعي: موسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز
في الوسط الهجومي: رحيم سترلينج- كونور جالاجير- كول بالمر
في الهجوم: أرماندو برويا
ويحتل تشيلسي المركز العاشر بـ28 نقطة.
أما فولام فيأتي في المركز الـ13 بـ24 نقطة.
وفاز تشيلسي في آخر مباراتين خاضهما في الدوري الإنجليزي على حساب كل من كريستال بالاس ولوتون تاون.
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