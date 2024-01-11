انتهت السوبر الإسباني – برشلونة (2) - (0) أوساسونا.. انتصار البلوجرانا

الخميس، 11 يناير 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة وأساسونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وأساسونا التي تقام في ملعب الأول بارك في السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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نهاية المباراة بانتصار برشلونة بهدفين دون رد.

ق90+3: جوووووووول لامين جمال يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة يسارية.

ق78: تسديدة من بوديمير تصدى لها حارس برشلونة إيناكي بينا.

ق68: تسديدة قوية من جواو فيليكس تصدى لها حارس أوساسونا.

ق59: جووووول أووووول ليفاندوفسكي يسجل الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: إصابة رافينيا ولامين جمال يشارك بدلا منه.

ق38: أنتي بوديمير كاد يسجل هدفا جميلا بعدما مر من مدافعي برشلونة لكن إيناكي بينا تصدى له في النهاية.

ق34: الحكم يأمر باستكمال اللعب والاكتفاء بالإنذار فقط للاعب أوساسونا.

ق33: اللعب يتوقف للعودة لتقنية الفيديو لاحتمالية طرد أليخاندرو كاتينا بعد تدخله على فيران توريس.

ق31: رأسية من ليفاندوفسكي من ركلة ركنية مرت بجوار المرمى بقليل.

ق13: سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا يتألق ويحرم ليفاندوفسكي من هدف محقق بعد تسديدة زاحفة.

ق8: تسديدة فيران توريس من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

برشلونة أوساسونا السوبر الإسباني
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