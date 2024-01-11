أنشيلوتي: كارفخال مذهل.. وصافرات الاستهجان على كروس لا أفهمها

الخميس، 11 يناير 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

عبر كارلو أنشيلوتي عن سعادته البالغة عقب الفوز على أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على أتليتكو مساء أمس الأربعاء في ملعب الأول بارك في السعودية بخمسة أهداف لثلاثة في نصف نهائي كأس السوبر.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "هدف أتليتيكو مدريد الثاني كان مشكوك به ولكن هذه الأمور تحدث في بعض المباريات.نعم هناك إصابات واجهاد ولكننا نعمل بطريقة جيدة والمباراة كانت صعبة جدا".

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وأضاف "كارفخال لاعب رائع مذهل ولديه شخصية وكان فارق في الأداء بالنسبة لنا وسجل هدفا رائعا".

وعلق"صافرات الاستهجان على كروس لا أفهمها. قررت الدفع بمودريتش بدلا منه لأن عانى من بعض الآلام البسيطة في العضلة"

وتابع"نشعر بسعادة غامرة ولكن يجب أن نحظى ببعض الهدوء لأننا نعلم أن هناك 90 دقيقة في المباراة النهائية".

وبذلك سيلتقي ريال مدريد في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأساسونيا.

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل.

ريال مدريد أتليتكو مدريد السوبر الإسباني
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