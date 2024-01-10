تشكيل ليفربول – جوتا يقود الهجوم أمام فولام في كأس الرابطة
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 21:16
كتب : FilGoal
دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول باللاعب ديوجو جوتا في هجوم فريقه أمام فولام.
ويلعب ليفربول ضد فولام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية "كاراباو" في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.
ويعتمد كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء والشباب لتعويض غياب النجوم الأساسية مثل محمد صلاح الذي يتواجد مع منتخب مصر لخوض كأس أمم إفريقيا.
وكذلك الثنائي المصاب ترينت ألكساندر أرنولد وأندري روبيرتسون.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: كليهير
الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – برادلي
الوسط: ريان جرافينبيرخ – ماك أليستر – كورتس جونز
الهجوم: ديوجو جوتا – لويس دياز – هارفي إيليوت
وكان ميدلزبره فاز على تشيلسي في مباراة الذهاب الثانية لنصف نهائي البطولة ذاتها.
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