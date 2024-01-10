انتهت الإسباني – ريال مدريد (5) - (3) أتليتكو مدريد.. انتصار ملوك أوروبا

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

داني كارفاخال - ريال مدريد وأتليتكو مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد التي تقام في ملعب الأول بارك في نصف نهائي السوبر الإسباني.

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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بخمسة أهداف لثلاثة.

ق120+3: جووووووووووول براهيم دياز يسجل الهدف الخامس لريال مدريد.

ق116: جووووووووووووول قاااااتل رابع لريال مدريد عن طريق خوسيلو برأسية ارتطمت بدفاع ريال مدريد وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق واللجوء لشوطين إضافيين.

ق85: جوووووووووووووول ريال مدريد يدرك التعادل عن طريق كارفاخال.

ق78: جوووووووووووول ثاااالث لأتليتكو مدريد عن طريق روديجير بالخطأ في مرماه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق43: فرصة هدف رااااائعة محققة لريال مدريد بعدما راوغ رودريجو دفاع ريال مدريد ببراعة لكن تسديدته تصدى لها أوبلاك على مرتين.

ق37: جوووووووووووووووول جريزمان يدرك التعادل لأتليتكو بتسديدة زاحفة.

ق30: جوووووووووووووول ميندي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد.

ق20: جووووووووووول روديجير يدرك التعادل لريال مدريد من ركلة ركنية برأسية.

ق7: جووووووووووول هيرموسو يسجل الهدف الأول للأتليتي برأسية من ركلة ركنية.

ق6: تسديدة مقوسة من صامويل لينو تصدى لها كيبا ببراعة.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد أتليتكو مدريد السوبر الإسباني
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