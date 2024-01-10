تشكيل أتليتكو مدريد – خماسي دفاعي.. وجريزمان وموراتا يقودان الهجوم في السوبر
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 20:04
كتب : FilGoal
أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد تشكيل فريقه لملاقاة ريال مدريد في ملعب الأول بارك في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من لقاء برشلونة وأساسونا في النهائي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: يان أوبلاك
في الدفاع: - صامويل لينو- ماريو هيرموسو- سافيتش- خوسيه ماريا خيمينيز- ماركوس لورينتي
في الوسط: رودريجو دي بول- كوكي- ساؤول نيجويز
في الهجوم: أنطوان جريزمان- ألفارو موراتا
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