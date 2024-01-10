تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساس أمام أتليتكو في السوبر الإسباني

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

يقود جود بيلينجهام تشكيل ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني.

ويلعب ريال مدريد ضد أتليتكو في نصف نهائي السوبر الإسباني في البطولة التي تقام في السعودية.

ويحرس كيبا مرمى ريال مدريد ضد أتليتكو، بينما يقود الهجوم الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: كيبا

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: جود بيلينجهام – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – تشواميني

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

وفي نصف النهائي الآخر يلعب أوساسونا ضد برشلونة غدا الخميس، والفائز يلتقي في النهائي مع المتأهل من دربي مدريد.

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