مباشر كأس الرابطة - المصري (1)-(0) المقاولون.. ضغط متواصل
الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد المقاولون العرب في التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.
ويتواجد المصري والمقاولون في المجموعة الرابعة برفقة الجونة والبنك الأهلي.
لمتابعة المباراة من هنا
--------------
ق52 عرضية خطيرة من محمد اشلامي يبعدها دفاع المقاولون
بداية الشوط الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق37 رأسية قوية من عماد ميهوب ينقذها محمود جاد
ق15 تسديدة صاروخية من عمرو موسى يسجل بها الهدف الأول للمصري
بداية المباراة
نرشح لكم
السعيد على رأس قائمة الغائبين عن بيراميدز أمام فاركو في كأس الرابطة بنفس النتيجة ولكن في كأس الرابطة.. طلائع الجيش يكرر فوزه على زد مستغلا بند انفرد به في الجول.. بيراميدز يقطع إعارة صابر لـ زد ثلاثي منتخب مصر يزور مسؤول المهمات بعد جراحة في القلب انتهت كأس الرابطة المصرية - زد (0)-(1) طلائع الجيش التشكيل - شادي حسين يقود هجوم زد.. وثلاثي في وسط الملعب لطلائع الجيش مصدر من بترول أسيوط لـ في الجول: ننتظر بيع سيراميكا كليوباترا لـ زلاكة للحصول على 20% من الصفقة مصر للتأمين يعلن عبر في الجول انتقال لاعبه لـ سيراميكا كليوباترا