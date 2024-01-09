مباشر كأس الرابطة - المصري (1)-(0) المقاولون.. ضغط متواصل

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد المقاولون العرب في التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

ويتواجد المصري والمقاولون في المجموعة الرابعة برفقة الجونة والبنك الأهلي.

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ق52 عرضية خطيرة من محمد اشلامي يبعدها دفاع المقاولون

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 رأسية قوية من عماد ميهوب ينقذها محمود جاد

ق15 تسديدة صاروخية من عمرو موسى يسجل بها الهدف الأول للمصري

بداية المباراة

المقاولون المصري كأس الرابطة المصرية الجونة البنك الأهلي ميدو جابر
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