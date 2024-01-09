ثلاثي منتخب مصر يزور مسؤول المهمات لإجرائه جراحة في القلب

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 15:13

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر

زار ثلاثي منتخب مصر محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي محمود سليمان مسؤول المهمات في الفريق قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورافقهم محمد غرابة مدير المنتخب إلى المستشفى لزيارة سليمان الذي تعرض لوعكة صحية عقب المباراة الودية بين مصر وتنزانيا يوم الأحد الماضي وحاجته لإجراء عملية جراحية في القلب.

وتمنى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الشفاء العاجل لسليمان وعودته لمباشرة عمله مع المنتخب.

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وواصل منتخب مصر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تنزانيا بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وسجل ثنائية فوز مصر على تنزانيا محمود حسن "تريزيجيه" والهدف الثاني سجله حارس تنزانيا في شباكه بعد ركلة جزاء سددها محمد صلاح.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في كأس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل ضد موزمبيق في تمام السابعة مساء.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية في البطولة رفقة كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

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