انتهت كأس الرابطة المصرية - زد (0)-(1) طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد طلائع الجيش في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

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نهاية المباراة

ق71. جوووول أول لطلائع الجيش عن طريق يسري وحيد بعد مرور من الحارس عمرو حسام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. خروج أحمد سيد عبد النبي لاعب زد للإصابة ودخول أحمد عاطف "قطة".

ق15. عمرو حسام يتألق ويمنع فرصة الهدف الأول لطلائع الجيش.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل