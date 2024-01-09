كويز في الجول - اختبر معلوماتك.. هل تتذكر أمم إفريقيا 2008 جيدا؟

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 12:34

كتب : FilGoal

ريجوبير سونج ومحمد زيدان - مصر والكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2008

هل تتذكر نسخة 2008 من كأس أمم إفريقيا جيدا؟

اختبر معلوماتك حول البطولة من الاختبار المقبل وأخبرنا بنتيجتك.

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