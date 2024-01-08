خبر في الجول - بترشيح من شركة الكرة.. قائد منتخب الجزائر للناشئين معروض على الأهلي

الإثنين، 08 يناير 2024 - 19:26

كتب : أحمد الخولي

مسلم أناتوف مهاجم منتخب الجزائر للناشئين

دخل مسلم أناتوف مهاجم فريق مولودية الجزائر للشباب حسابات الأهلي لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن شركة الكرة في الأهلي تدرس فكرة التعاقد مع المهاجم الشاب خلال يناير الجاري. خاصة أنه سيتم قيده في قائمة فريق الشباب تحت السن.

ورشحت الشركة برئاسة عدلي القيعي اللاعب للجنة التخطيط في النادي، وكلفت قسم الكشافين في الأهلي برئاسة هاني رمزي لإعداد ملف كامل وشامل عن المهاجم الجزائري الشاب.

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وذلك لعرضه على مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الأيام المقبلة.

وفي حالة إعجاب كولر باللاعب وموافقته على ضمه ستبدأ إدارة التعاقدات في الأهلي بالتواصل مع نادي مولودية الجزائر للتعاقد مع اللاعب.

ويمتلك الأهلي حاليا لاعب أجنبي تحت السن ضمن قائمته وهو التونسي محمد الضاوي الذي انضم للفريق الأحمر مطلع عام 2023 الماضي.

من هو مسلم أناتوف؟

مسلم أناتوف هو مهاجم جزائري من مواليد عام 2006 ويبلغ من العمر الآن 17 عاما.

وانضم مسلم أناتوف إلى فريق الشباب في مولودية الجزائر عام 2023 الماضي، ويلعب بشكل مستمر مع منتخب الجزائر للناشئين تحت 17 عاما. وشارك معه في 11 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

ويعتبر مسلم أناتوف هو نجم منتخب الجزائر تحت 17 سنة وقائد الفريق الأخضر.

الأهلي مولودية الجزائر مسلم أناتوف
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