انتهت كأس الرابطة - مودرن فيوتشر (0)-(1) الاتحاد.. فوز سيد البلد

الإثنين، 08 يناير 2024 - 17:07

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - ناصر ماهر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

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فوز الاتحاد السكندري

ق 63: رأسية من مروان محسن يتصدى لها المهدي سليمان

ق 52: جووووول خالد الغندور والأول

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 رأسية رائعة من مروان محسن ولكن في العارضة

ق18 محمد رزق ينقذ انفرادا من بواتنج بعد ارتطام الكرة به

بداية المباراة

مودرن فيوتشر الاتحاد السكندري كأس الرابطة المصرية
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