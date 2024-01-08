استراحة كأس الرابطة - الداخلية (1)-(0) الإسماعيلي.. بلدية المحلة (0)-(0) سموحة.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي الداخلية ضد الإسماعيلي وبلدية المحلة ضد سموحة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

الداخلية × الإسماعيلي

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نهاية الشوط الأول

ق27. حارس الداخلية يتألق ويمنع الأول للإسماعيلي.

ق5. جووووول أول للداخلية عن طريق يوسف تونجي بعد خطف الكرة من وسط دفاعات الإسماعيلي ووضع الكرة من فوق الحارس.

بداية المباراة

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بلدية المحلة × سموحة

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نهاية الشوط الاول

إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة.

ق35. جوووول الثاني لبلدية المحلة عن طريق فيبو أكيم بتسديدة أرضية رائعة.

ق17. جوووول أول لبلدية المحلة عن طريق محمد أميسي برأسية.

بداية المباراة