أمم إفريقا - كاب فيردي.. البلاد التي تحمل دماء رونالدو

ربما تشعر بالمبالغة من عنوان التقرير عن أن بلد غير معروف في كرة القدم مثل كاب فيردي تحمل دماء لاعب مصنف من الأعظم في تاريخ اللعبة وهداف كرة القدم على الإطلاق، لكن هل ذلك مبالغة أم حقيقة لا تقبل الشك؟ لنرى ذلك.

مع اقتراب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار، يستعرض FilGoal.com تاريخ كاب فيردي وإنجازاتها في كرة القدم.

العلاقة الوثيقة مع البرتغال

اكتشفت كاب فيردي من قبل المستكشفين البرتغاليين في عام 1444، وتسمية كاب فيردي مأخوذ من اسم قريب لشبه جزيرة كاب فيردي على الساحل السنغالي وكان اسمها في الأصل كابو فيردي.

وتعاون كل من البرتغال وإيطاليا لاكتشاف كاب فيردي ووفقا للسجلات البرتغالية فالإيطاليين سبقوهم عن طريق المستكشف أنتونيو دي نولي، لكن البرتغال من أحكمت السيطرة عليها وأصبحت مستعمرة برتغالية حتى عين دي نولي حاكما لكاب فيردي عن طريق ملك البرتغال ألفونسو الخامس.

وحتى السكان هناك حسب موقع "ويكيبيديا" خليط برتغالي إفريقي ويتحدثون لغة كريول المحلية بجانب اللغة الرسمية للبلاد البرتغالية، وازدهرت كاب فيردي في القرنين الـ16 والـ17 بسبب تجارة العبيد وقتها.

ومن هنا ولدت العلاقة الوثيقة بين كاب فيردي والبرتغال ومستمرة حتى وقتنا الحالي عن طريق اللغة وتكوين السكان بالرغم من الاستقلال عن البرتغال عام 1975.

لقب المنتخب والسبب

يلقب منتخب كاب فيردي بأسماك القرش الزرقاء بسبب كثرة تواجدها في سواحل أرخبيل، وحتى شعار المنتخب يحمل سمكة قرش زرقاء.

المشاركة الأولى في كأس الأمم الإفريقية

تمكن منتخب كاب فيردي من المشاركة الأولى له تاريخيا في البطولة في نسخة 2013 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، بعد الفوز على الكاميرون 3-2 في مجموع نتيجة مبارتين الذهاب والإياب.

وتواجدت كاب فيردي في مجموعة بها جنوب إفريقيا والمغرب وأنجولا.

وبالرغم من صعوبة المجموعة إلا أن منتخب أسماك القرش الزرقاء تمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة.

وتعادلت كاب فيردي ضد جنوب إفريقا دون أهداف وضد المغرب 1-1، وفازت في الجولة الأخيرة ضد أنجولا 2-1.

وانتهت مغامرة أسماك القروش الزرقاء بالخسارة في ربع النهائي من غانا 2-0، لكن حقق الجيل تاريخا لم يسبق حدوثه لبلاده.

وفي 2014 وصل المنتخب إلى المركز الـ27 في جدول تصنيف المنتخبات في العالم وذلك أفضل مركز وصلت له كاب فيردي في تاريخها الكروي.

الطريق إلى أمم إفريقيا 2023

وقعت كاب فيردي في المجموعة الثانية وبها بوركينا فاسو وتوجو وإسواتيني.

وخسرت كاب فيردي المباراة الأولى ضد بوركينا فاسو 2-0 ومن ثم حققت الفوز على توجو بنفس النتيجة في المباراة الثانية.

وفي المباراة الثالثة تعادلت مع إسواتيني دون أهداف، وفي المباراة الرابعة ضد نفس المنافس فازت 1-0.

وانتصرت ضد بوركينا فاسو في المباراة الخامسة 3-1 واختتمت التصفيات بخسارة من توجو 3-2.

وبذلك أصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

بوركينا فاسو في صدارة المجموعة بـ11 نقطة، وكاب فيردي في الوصافة بـ10 نقاط، وتوجو في المركز الثالث بـ8 نقاط، وتذيل منتخب إسواتيني المجموعة بـ3 نقاط.

وبذلك صعدت كاب فيردي للبطولة في المرة الثانية في تاريخها على أمل معادلة الإنجاز السابق في نسخة 2013.

أهم اللاعبين

يعتبر أهم اللاعبين في قائمة كاب فيردي هم جوفاني كابرال جناح فريق ساليرنيتانا الإيطالي.

وكذلك بيبي جناح رايو فايكانو الإسباني الحالي ومانشستر يونايتد الأسبق الذي تعاقد معه النادي وقت أليكس فيرجسون دون أن يشاهده ووقتها لم يكن لاعبا محترفا واكتشفه كشافين النادي الإنجليزي.

ولوجان كوستا مداف فريق تولوز الفرنسي والذي يعتبر اللاعب الأعلى قيمة سوقية في المنتخب حسب موقع ترانسفير ماركت، فتمكن من التتويج ببطولة كأس فرنسا موسم 2022-2023، وأيضا دوري الردجة الثانية الفرنسي موسم 2021-2022.

والأخير بنشيمول لاعب فريق إستوريل برايا البرتغالي والذي يلعب له على سبيل الإعارة من بنفيكا، فتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين رفقة فريق يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

المدرب وطريقة لعبه المفضلة

يتولى بوبيستا تدريب منتخب بلاده كاب فيردي منذ عام 2020، أي مستقر بصورة كبيرة مع المنتخب ومن أقدم المدربين لمنتخب في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية.

يفضل بوبيستا أن يلعب بطريقة 4-3-3 وكذلك 4-2-3-1 لكن يستخدم الطريقة الأولى أكثر.

وتدرج بوبيستا حتى أصبح المدير الفني للمنتخب فعمل أولا كمساعد من 2007 حتى 2013 رفقة لوسيو أنتونيس وجواو دي ديوس وريكاردو، ومن ثم درب عدة أندية محلية.

وعاد ليكون مساعدا مرة أخرى في المنتخب من يناير 2016 إلى ديسمبر 2017 للمدير الفني أنتونيس وبيتو، وبعدها درب مينديلو وباتوك المحليان ومن ثم طلب منه بأن يكون الرجل الأول في منتخب كاب فيردي ووافق على ذلك.

مساهمات كاب فيردي الكروية

ساهمت كاب فيردي في تقديم لاعبين للعالم ولم تستفد منهم ويعد أبرز هؤلاء اللاعبين هم هنريك لارسون الذي يعد والده من كاب فيردي ووالدته سويدية ويحتل لاعب برشلونة الإسباني الأسبق المركز الرابع في اللاعبين الأكثر تهديفا للسويد برصيد 37 هدفا.

ومن أهم اللاعبين أيضا باتريك فييرا النجم الفرنسي الشهير الذي ولد في داكار عاصمة السنغال وهاجرت عائلته إلى فرنسا عندما كان في عامه الثامن لكن والدته تعد من كاب فيردي.

ولويس ناني كذلك يعتبر من أبرز اللاعبين الذين لديهم أصول من كاب فيردي ونشأ في أمادورا في البرتغال وكان يعيش في حي به الكثير من المهاجرين من أنجولا وكاب فيردي وأبويه من كاب فيردي وهاجرا إلى البرتغال عندما كان يبلغ 5 أعوام.

وعبر ناني عن حبه لكاب فيردي من قبل ورغبته في زيارة بلده الأصل إذ قام برحلة مصورة إلى هناك وتمنى أن يبني مستقبل أفضل لبلده الأم ولعب مباراة خيرية وقابل اللاعبين الشباب وتحدث معهم.

Hey guys, as you know I was recently in Cape Verde on a solidarity trip. It was simply unforgettable! Check out how it all went down in my new Youtube Episode. 🇨🇻✈️ Watch now: https://t.co/mYI7kdBmiR#CapeVerdeTour #football #solidarity #LuisNani #Nani17 pic.twitter.com/ds6p6plKXU — Nani (@luisnani) November 25, 2019

وهناك جيلسون مارتينس الذي ولد في برايا عاصمة كاب فيردي ولكن هاجر إلى البرتغال منذ صغره ولعب في ناشئين سبورتينج لشبونة وانتقل إلى أتليتكو مدريد في 2018 مقابل 22 مليون يورو، ومن ثم إلى موناكو مقابل 30 مليون يورو ورحل منذ أيام إلى أوليمبياكوس اليوناني ولعب رفقة منتخب البرتغال.

الإنجاز الأعظم للبرتغال بالتتويج بيورو 2016 كان بمشاركة كابو فيردي، فاشترك إليسو لاعب بنفيكا المعتزل حاليا بالإضافة إلى ذلك توج بالدوري البرتغالي 3 مرات ومرة بكأس البرتغال ومرتين بالسوبر البرتغالي وكذلك كأس الدوري البرتغالي.

دم رونالدو

والآن إلى لحظة حمل كاب فيردي دماء كريستيانو رونالدو والإجابة على وجود مبالغة أم أنها حقيقة لا تقبل الشك.

ذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و"دياريو دي نوتيسياس دا ماديرا" أن رونالدو لديه أصول من كاب فيردي من ناحية والده.

وتعتبر جدة والده إيزابيل روزا دا بييدادي من كاب فيردي وولدت في جزيرة ساو فيسينتي وفي سن الـ16 هاجرت من كاب فيردي وذهبت إلى جزيرة أخرى وهي ماديرا مسقط رأس رونالدو وهناك تزوجت من خوسيه أفيرو من سانتو دا سيرا في جزيرة ماديرا ليكون جد والد رونالدو.

وولدت إيزابيل هومبيرتو جد رونالدو والذي تزوج من فيلومينا ليأتي والد صاروخ ماديرا إلى الحياة وهو خوسيه دينيس أفيرو ومن ثم تزوج ماريا دولوريس والدة رونالدو.

وبالتالي من هنا أصول رونالدو من كاب فيردي التي لديها العديد من اللاعبين العظماء ويأتي أولهم رونالدو هداف كرة القدم عبر التاريخ، ويسعى منتخب كاب فيردي بدماء رونالدو بأن يقدم بطولة جيدة ويحاول تكرار إنجازه السابق في كأس الأمم الإفريقية 2013.