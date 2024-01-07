انتهت مباراة ودية - مصر (2)-(0) تنزانيا.. فوز ودي للفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد تنزانيا الودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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نهاية المباراة بفوز مصر بهدفين دون رد

ق 78: نزول علي جبر بدلا من عمر كمال وكهربا بدلا من مصطفى محمد

ق 73: جووووول صلاح والثاني

ق 71: ركلة جزاء حصل عليها عمر مرموش

ق 70: عمر كمال يهدر فرصة الثاني بعد تمريرة من صلاح

ق 60: نزول مرموش وزيزو بدلا من تريزيجيه وإمام عاشور

نزول محمد حمدي بدلا أحمد فتوح، ونزول حمدي فتحي بدلا من مروان عطية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد

ق 40: تسديدة قوية من مروان عطية يبعدها الحارس وتصطدم في العارضة

ق 31: جوووووول تريزيجيه والأول

ق 16: تسديدة قوية من علي سماتة يبعدها صبحي ثم يشتتها الدفاع إلى ركنية

ق 4: تسديدة أولى من صلاح تمر جوار القائم

انطلاق المباراة