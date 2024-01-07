مباشر مباراة ودية - مصر (0)-(0) تنزانيا.. تهديد على مرمى صبحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد تنزانيا الودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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ق 16: تسديدة قوية من علي سماتة يبعدها صبحي ثم يشتتها الدفاع إلى ركنية

ق 4: تسديدة أولى من صلاح تمر جوار القائم

انطلاق المباراة