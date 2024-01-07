مباشر مباراة ودية - مصر (0)-(0) تنزانيا.. تهديد على مرمى صبحي

الأحد، 07 يناير 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

مصر - تنزانيا - إمام عاشور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد تنزانيا الودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 16: تسديدة قوية من علي سماتة يبعدها صبحي ثم يشتتها الدفاع إلى ركنية

ق 4: تسديدة أولى من صلاح تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

مصر تنزانيا كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار
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