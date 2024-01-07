بسام: سأجتهد أكثر من الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا سبب تفوق الشناوي

أوضح محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا سبب تفوق محمد الشناوي حارس الأهلي على باقي أقرانه في مصر.

ويتواجد محمد الشناوي في قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، وستكون تلك البطولة الثالثة له مع الفريق.

وقال بسام عبر أون تايم سبورت: "كان لدي احساس كبير أنني سأتواجد في قائمة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا".

وواصل "اجتهد أكثر من أجل أن انضم للمنتخب في المستقبل وسأدعمهم وأتمنى عودتهم بالكأس".

ولم ينضم لقائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا حيث فضّل روي فيتوريا ضم محمد وأحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل عوضا عنه.

وأوضح سبب تفوق محمد الشناوي عن زملائه قائلا: "الشناوي يتفوق على جميع حراس مصر كونه يشارك في بطولات عديدة ويعرف كيفية الحفاظ على نفسه رغم الضغوط".

وأتم "مستويات بقية حراس مرمى مصر متقاربة".

وانضم بسام البالغ 33 عاما أكثر من مرة لمنتخب مصر لكن دون أن يخوض أي مباراة رسمية أو ودية.

وحقق بسام لقبين في مسيرته، الأول كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بقميص طلائع الجيش، وفاز بلقب كأس الرابطة المصرية مع سيراميكا كليوباترا في أول موسم له على حساب المصري.