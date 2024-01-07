خماسية رائعة لـ كوت ديفوار في الفوز على سيراليون استعدادا لأمم إفريقيا

الأحد، 07 يناير 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

كوت ديفوار

انتصر منتخب كوت ديفوار بنتيجة 5-1 على سيراليون في إطار الاستعداد للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة بين 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وأقيمت المباراة على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو.

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وتقدم الأفيال بهدف عثمان ديوماندي برأسية في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 36 سجل فرانك كيسي بتسديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

ومن مرتدة سريعة سجل جوناثان بامبا الهدف الثالث بعد دقيقتين من الثاني.

وعزز جيريمي بوجا النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 48 من الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة.

وقبل 7 دقائق على نهاية اللقاء أودع لازاري أماني الكرة في الشباك بعد عرضية أرضية ومجهود فردي من كريم كوناتيه.

وسجل رودني ميشيل هدف حفظ ماء وجه الضيوف بعد ضغط قوي على دفاع كوت ديفوار.وعقب سلسلة من التمريرات سريعة في الدقيقة 87.

ويتواجد الأفيال في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وكل من غينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

فيما يغيب منتخب سيراليون عن المشاركة في النسخة الحالية.

كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا سيراليون
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