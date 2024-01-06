في غياب ديانج.. مالي تكتسح غينيا بيساو 6-2

اكتسح منتخب مالي نظيره غينيا بيساو بنتيجة 6-2 في لقاء ودي استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام أمم إفريقيا في كوت ديفوار بين 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وغاب أليو ديانج عن قائمة المباراة لصالح منتخب مالي الذي لم يوضح أسباب الغياب.

وتقدمت النسور المالية بهدف يوسوفو نياكاتيه في الدقيقة 6، ثم أضاف لاسانا كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وقلص ماما بالدي الفارق في الدقيقة 37 لصالح غينيا بيساو.

وسجل كاموري دومبيا هدف مالي الثالث في الدقيقة 40، ورد كارلوس ماني بهدف تقليص الفارق لغينيا بيساو بعد دقيقتين.

في الشوط الثاني سجل لاعبو مالي 3 أهداف دفعة واحدة، فسجل دورجيليس نيني هدفين في الدقيقتين 68 و85، تخللهما هدف فايلي ساكو في الدقيقة 75.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة التي تضم تونس وجنوب إفريقيا ونامبييا.

فيما يتواجد منتخب غينيا بيساو في المجموعة الأولى رفقة كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الإستوائية.