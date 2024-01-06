اقترب من العودة للدوري الإنجليزي.. رومانو: فيرنر قريب جدا من الانتقال إلى توتنام

اقترب تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألماني من العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى عن طريق فريق توتنام.

ولعب المهاجم الألماني مسبقا في فريق تشيلسي الإنجليزي لمدة عامين من 2020 إلى 2022.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن تم الاتفاق على كل شيء بين لايبزيج وتوتنام بانتقال فيرنر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد أن توتنام سيتحمل راتب فيرنر بالكامل حتى الصيف المقبل مع وجود بند أحقية الشراء.

وعلق ماركو روز المدير الفني للايبزيج لسكاي سبورت ألمانيا قائلا: "فيرنر أراد الانتقال على سبيل الإعارة ونتمنى له التوفيق، يريد اللعب بشكل مستمر للتواجد في يورو 2024".

🚨⚪️ RB Leipzig manager Marco Rose confirms Timo Werner deal: “He wants to go on loan, we wish him all the best”. “He needs to play as he wants to go to Euro 2024 and we keep our fingers crossed for him”, told @philipphinze24 @SkySportDE. pic.twitter.com/2uOHEZePK1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024

وقال فيرنر حسب رومانو: "لا أستطيع الانتظار للعمل تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو".

⚪️🇩🇪 Tottenham will cover 100% of Timo Werner salary until June as part of the agreement with RB Leipzig. Medical tests booked, he’s due to travel this weekend in order to be ready for training next week. 🇦🇺 Werner “can’t wait” to work under Ange Postecoglou. pic.twitter.com/i1ewFsarQr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024

ويفقد توتنام خدمات نجمه هيونج مين سون في الفترة المقبلة بسبب انضمامه لمنتخب بلاده كوريا الجنوبية المشارك في بطولة كأس آسيا 2023، وبالتالي أراد بوستيكوجلو تعويضه ووقع الاختيار على فيرنر.

ولعب فيرنر 386 دقيقة فقط مع لايبزيج أي بما يساوي 4 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع هدفا.

وانتقل فيرنر إلى لايبزيج قادما شتوتجارت في صيف 2016 مقابل 23 مليون يورو، وانتقل إلى تشيلسي في 2020 مقابل 53 مليون يورو، وعاد إلى لايبزيج في 2022 مقابل 20 مليون يورو.