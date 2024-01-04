مباشر الدوري الإسباني - لاس بالماس (1) (1) برشلونة.. جووول التعااادل

الخميس، 04 يناير 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

برشلونة - سيرجي روبيرتو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاس بالماس وبرشلونة في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة. فيما يحتل لاس بالماس المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 56: جووول فيران توريس يسجل هدف التعادل بتسديدة أرضية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: القائم يمنع الثاني للاس بالماس

ق 11: جووول أووول.. منير حدادي يسجل الأول بعد عرضية أرضية

ق 10: خروج كانسيلو بسبب الإصابة وتعويضه بأندريس كريستنسين

بداية اللقاء

برشلونة لاس بالماس الدوري الإسباني
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