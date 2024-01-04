انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (1) (2) برشلونة.. فوز قاتل
الخميس، 04 يناير 2024 - 22:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاس بالماس وبرشلونة في الجولة 19 من الدوري المصري.
ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة. فيما يحتل لاس بالماس المركز العاشر برصيد 25 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+3: جوووول جوندوجان يسجل هدف تقدم برشلونة من علامة الجزاء.
ق 90+1: ركلة جزاء لبرشلونة وبطاقة حمراء لمدافع لاس بالماس
ق 56: جووول فيران توريس يسجل هدف التعادل بتسديدة أرضية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 28: القائم يمنع الثاني للاس بالماس
ق 11: جووول أووول.. منير حدادي يسجل الأول بعد عرضية أرضية
ق 10: خروج كانسيلو بسبب الإصابة وتعويضه بأندريس كريستنسين
بداية اللقاء
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