انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (1) (2) برشلونة.. فوز قاتل

الخميس، 04 يناير 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

برشلونة - سيرجي روبيرتو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاس بالماس وبرشلونة في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة. فيما يحتل لاس بالماس المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+3: جوووول جوندوجان يسجل هدف تقدم برشلونة من علامة الجزاء.

ق 90+1: ركلة جزاء لبرشلونة وبطاقة حمراء لمدافع لاس بالماس

ق 56: جووول فيران توريس يسجل هدف التعادل بتسديدة أرضية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: القائم يمنع الثاني للاس بالماس

ق 11: جووول أووول.. منير حدادي يسجل الأول بعد عرضية أرضية

ق 10: خروج كانسيلو بسبب الإصابة وتعويضه بأندريس كريستنسين

بداية اللقاء

برشلونة لاس بالماس الدوري الإسباني
نرشح لكم
كأس ملك إسبانيا - لا مفاجآت حتى الآن.. تأهل أتليتكو مدريد وجيرونا لثمن النهائي مباشر كأس ملك إسبانيا - أراندينا (0) (0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني تشكيل ريال مدريد - جولر أساسيا لأول مرة في الموسم أمام أراندينا بكأس ملك إسبانيا الأفراح بدأت في مدريد.. كورتوا عاد إلى التدريبات الفردية رومانو: حنبعل المجبري يوافق على الانضمام لإشبيلية سبورت: خطة برشلونة لاستمرار فيليكس بشكل دائم يغيب عن السوبر الإسباني.. ريال مدريد يعلن إصابة لوكاس فاسكيز برشلونة يكشف تشخيص إصابة كانسيلو.. وموقفه من المشاركة في السوبر الإسباني
أخر الأخبار
خبر في الجول - ناد فرنسي يراقب محمد طارق 3 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب معلول والجزيري.. تونس تتعادل مع موريتانيا استعدادا لأمم إفريقيا 31 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كأس ملك إسبانيا - لا مفاجآت حتى الآن.. تأهل أتليتكو مدريد وجيرونا لثمن النهائي 48 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس ملك إسبانيا - أراندينا (0) (0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الأهلي يصيغ عقود صفقة وسام أبو علي تمهيدا لضمه رسميا ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - تبديلات في المهاجمين.. تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر ساعة | كوت ديفوار 2023
كأس الاتحاد الإنجليزي - نيوكاسل ينتصر في الدربي وتأهل برايتون وبورنموث.. ورباعية تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - جولر أساسيا لأول مرة في الموسم أمام أراندينا بكأس ملك إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن