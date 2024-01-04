رونالدو لاعب الشهر للمرة الثالثة في الدوري السعودي

الخميس، 04 يناير 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر 2023 في الدوري السعودي موسم 2023-24.

وجاء ذلك بناء على أرقامه في الجولات 16 و17 و18 و19 من المسابقة.

وسجل القائد البرتغالي 5 أهداف وصنع 2 في الشهر المنقضي.

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ويعد رونالدو الأكثر أهدافا وتمريرا للكرات الحاسمة في المسابقة الموسم الجاري من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو 20 هدفا وصنع 9 في 18 مباراة بالمسابقة قبل توقفها لمشاركة منتخب السعودية في كأس آسيا 2023.

وحصد رونالدو الجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم.

وفي الشهر ذاته فاز جورج جيسوس المدير الفني للهلال بجائزة أفضل مدرب.

وحصد إدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة على جائزة أفضل حارس بعدما حافظ على شباكه طيلة الشهر.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة.

ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويحل الأهلي ثالثا برصيد 40 نقطة.

كريستيانو رونالدو الهلال النصر الدوري السعودي
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