رونالدو لاعب الشهر للمرة الثالثة في الدوري السعودي

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر 2023 في الدوري السعودي موسم 2023-24.

وجاء ذلك بناء على أرقامه في الجولات 16 و17 و18 و19 من المسابقة.

وسجل القائد البرتغالي 5 أهداف وصنع 2 في الشهر المنقضي.

ويعد رونالدو الأكثر أهدافا وتمريرا للكرات الحاسمة في المسابقة الموسم الجاري من الدوري السعودي.

هدّاف الدوري ⚽ الأكثر صناعة للأهداف 🅰️ كريستيانو رونالدو @Cristiano أفضل لاعب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17 ، 18 , 19) ويفوز بجائزة @Roshnksa 🏆 #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/R0dGueYDTl — دوري روشن السعودي (@SPL) January 4, 2024

وسجل رونالدو 20 هدفا وصنع 9 في 18 مباراة بالمسابقة قبل توقفها لمشاركة منتخب السعودية في كأس آسيا 2023.

وحصد رونالدو الجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم.

وفي الشهر ذاته فاز جورج جيسوس المدير الفني للهلال بجائزة أفضل مدرب.

محطم الأرقام في #دوري_روشن_السعودي 🔝 أسرع وصول تاريخي للنقطة 53 📊 جورجي جيسوس مدرب @Alhilal_FC أفضل مدرب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19) .. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#yallaRSL pic.twitter.com/95f1GsxSsU — دوري روشن السعودي (@SPL) January 4, 2024

وحصد إدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة على جائزة أفضل حارس بعدما حافظ على شباكه طيلة الشهر.

صاحب القفاز الأفضل حافظ على شباكه نظيفة طوال الشهر 🧤 إدوارد ميندي 🇸🇳 أفضل حارس في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19) .. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/TSvmrfgIDU — دوري روشن السعودي (@SPL) January 4, 2024

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة.

ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويحل الأهلي ثالثا برصيد 40 نقطة.