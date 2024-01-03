مدرب الزمالك المحتمل - جون فان دين بروم.. دراسة وتحليل وتقييم لتحقيق النتائج المطلوبة

بات الهولندي جون فان دين بروم أبرز المرشحين لتولي قيادة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويتسم أسلوب فان دين بروم من خلال تجاربه السابقة بالدراسة والتحليل ثم التقييم من أجل تحقيق النتائج المطلوبة وأهدافه المنشودة.

وبدأت مسيرة بروم التدريبية في 2003 وقاد العديد من الأندية الأوروبية أبرزها أندرلخت وجينك في بلجيكا وكل من شباب أياكس وألكمار وفيتيس الهولندي.

وشهدت مسيرة فان دين بروم تجربة عربية وحيدة ولكنها كانت قصيرة مع فريق التعاون السعودي.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز لقطات مسيرة المدرب الهولندي التدريبية.

أسلوب عمله

"منح فرصة للشباب، تقييم اللاعبين أولا ثم طلب التدعيمات، تقديم كرة قدم جذابة تتسم بالطابع الهجومي" كان ذلك ملخص تصريحات فان دين بروم عند تقديمه لتولي قيادة أندرلخت البلجيكي.

تعتبر فترة قيادة فان دين بروم لأندرلخت والتي استمرت لما يقرب من موسمين هي الأنجح خلال مسيرته التدريبية.

ونستعرض لكم أبرز أفكار فان دين بروم التدريبية والتي صرح بها خلال مؤتمر تقديمه مع أندرلخت.

اعتذر المدرب الهولندي في البداية عن عدم إتقانه اللغة الفرنسية مشددا على أهمية التواصل بشكل جيد.

بينما عن طريقة عمله أوضح أنه يجمع عددا من مقاطع الفيديو لمباريات الفريق من أجل التعرف على اللاعبين بشكل مبدئي.

وعقب تعرف فان دين بروم على اللاعبين يركز المدرب الهولندي على مشاهدتهم في الحصص التدريبية ثم تقييمهم، وبعد ذلك الحديث عن التدعيمات المطلوبة.

ويتماشى ذلك مع ما علمه FilGoal.com في مفاوضات الزمالك مع فان دين بروم، إذ طلب المدرب الهولندي أولا معرفة موقف النادي من أزمة القيد ثم الحصول على معلومات عن ملاعب النادي ووسائل التدريب. (تفاصيل من هنا)

وتطرق المدرب الهولندي بعد ذلك إلى اللاعبين الشباب، وأوضح فان دين بروم في تصريحاته أنه من الضروري منح فرصة للشباب من أجل المضي قدما داخل الفريق.

وهنا سيأتي دور فرق الناشئين بنادي الزمالك وظهور العناصر المميزة لتدعيم قائمة الفريق في المباريات.

وبعد كل ما سبق يأتي دور طريقة اللعب، وأشار فان دين بروم أنه ليس استثناء ولكنه كما هو الحال بالنسبة للمدربين الهولنديين يحب تقديم كرة قدم جذابة تتسم بالطابع الهجومي.

ويلعب فان دين بروم بطريقة لعب 4-2-3-1 والتي يعتمد عليها في أغلب مبارياته خلال مسيرته.

ليخ بوزنان البولندي

كان فريق ليخ بوزنان البولندي هو آخر محطات جون فان دين بروم التدريبية والتي بدأت في يوليو 2022 وحتى ديسمبر الماضي.

وحقق المدرب الهولندي إنجازا غائبا عن كرة القدم البولندية منذ 30 عاما، إذ قاد فان دين بروم فريق ليخ بوزنان إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعتبر ذلك التأهل إنجازا إذ لم يسبق لأي فريق بولندي الوصول لربع نهائي بطولة قارية منذ ما يقارب من 30 عاما.

وأوقف فيورنتينا أحلام ليخ بوزنان بعد إقصائه من ربع النهائي، وحقق بعدها الفريق الإيطالي وصافة مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وقاد فان دين بروم الفريق البولندي في 81 مباراة بشكل عام بينهم 25 في الموسم الجاري.

ولعب ليخ بوزنان 25 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي وحقق الفريق 14 انتصارا وست تعادلات وخمس هزائم.

وتوصل الطرفان لاتفاق برحيل المدير الفني الهولندي بسبب التواجد في المركز الثالث بالدوري البولندي.

رحيل مخيب آتى بالتتويج

أعرب جون عن أسفه بسبب رحيله عن قيادة فريق فيتيس الهولندي والذي كان مخيبا للآمال وغير متوقع بالنسبة له.

وحقق فان دين بروم إنجازا مع فيتيس، النادي الذي سبق وأن مثله كلاعب، بالتأهل إلى المنافسات الأوروبية بعد غياب 10 سنوات خلال موسم وحيد قاد فيه الفريق.

وحسم فيتيس التصفيات بالتأهل إلى الدوري الأوروبي لموسم 2012-2013 قبل أن يرحل بصورة مخيبة من وجهة نظره.

وقال فان دين بروم بعد رحيله: "لا استخلص أي استنتاج لرحيلي سوى أن مالك النادي أراد التخلص مني".

وأوضح "الرحيل بتلك الطريقة صعب للغاية بعد تحقيق هدفنا بالتأهل للمنافسات القارية، ولكن لم يتم إخباري بالسبب لكنه أصبح حتميا الآن وسأتجه إلى أندرلخت وهذا ليس عقابا بالتأكيد".

ولم يكن الانتقال إلى أندرلخت عقابا بالفعل إذ حقق فان دين بروم ثلاثة ألقاب مع أندرلخة بين أربعة ألقاب هم حصيلة تتويجات مسيرته كمدير فني حتى الآن.

وقاد فان دين بروم أندرلخت البلجيكي بداية من يوليو 2012 وحتى أبريل 2014 وحقق فيهم الدوري مرة والسوبر مرتين.

الحكام

واجه جون فان دين بروم المدير الفني الهولندي عقوبات خلال فترته مع فريق ألكمار بسبب تصريحاته ضد التحكيم.

ولا يتمالك بروم نفسه أمام قرارات التحكيم السلبية - من وجهة نظره- ليخرج بعدها في وسائل الإعلام متحدثا عن تلك القرارات.

وتعتبر فترة فان دين بروم في ألكمار هي الأكبر خلال مسيرته، إذ قاد الفريق لمدة خمسة مواسم كاملة.

وتعرض فان دين بروم للإيقاف في أبريل 2018 بسبب انتقاده لكيفن بلوم الحكم الهولندي الذي أدار مواجهة فريقه ألكمار أمام أيندهوفن.

وخسر ألكمار تلك المباراة المثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخرج بروم وقتها ويصرح قائلا: "من غير المعقول أن ينجح هذا الرجل دائما في إثارة قلقنا، هذا الحكم لا يستطيع التعامل مع هذا النوع من المباريات ويثبت ذلك مرة أخرى الليلة".

صدر وقتها عقوبة إيقاف لمباراة واحدة ضد فان دين بروم بسبب تصريحاته وتم الأخذ عقوبات المدرب الهولندي السابقة.

إذ تم إيقافه بسبب سلوكه في مباراة ألكمار أمام أدو دين هاج في ديسمبر 2015، وأيضا عقوبة بعد مواجهة أياكس في نوفمبر 2016 عندما وصف بول فان بوكيل حكم اللقاء بـ "الأحمق".

تجربة عربية غير مكتملة

شهدت مسيرة فان دين بروم التدريبية تجربة عربية وحيدة ولكنها كانت قصيرة لم تُكمل شهرا.

وتولى فان دين بروم قيادة التعاون السعودي من أبريل إلى مايو 2022 وقاد الفريق في 7 مباريات فقط وخسر4 منهم وانتصر مرتين فقط.

وكان المصري مصطفى فتحي لاعبا ضمن صفوف الفريق السعودي بتلك الفترة.

ورحل المدرب الهولندي سريعا بعدما فشل في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا إذ ودع الفريق من دور المجموعات بعد إنهاء المجموعة في المركز الثاني خلف الدحيل القطري.

وانتقل فان دين بروم بعدها سريعا لمسيرة جديدة كانت هي محطته الأخيرة عندما قاد ليخ بوزنان البولندي.