انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (4)-(3) أتليتكو مدريد.. فوز قاتل

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 22:39

كتب : FilGoal

جيرونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جيرونا ضد أتليتكو مدريد في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويأتي جيرونا في المركز الثاني خلف ريال مدريد وبفارق 3 نقاط عنه، ثم أتليتكو مدريد في المركز الثالث.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز جيرونا بنتيجة 4-3

ق 91: جوووووووول الرابع لجيرونا في الوقت القاتل

ق 54: جووووووووول موراتا والهاتريك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف

ق 44: جووووووووووووول غير عادي من موراتا

ق 39: جوووووول الثالث دايلي بليند

ق 26: جووووووووول الثاني من جيرونا عن طريق سافينيو

ق 15: جووووووول التعادل موراتا

ق 2: جووووووول الهدف الأول لجيرونا عن طريق فاليري فيرنانديز

ق 1: الهدف الأول يضيع من جيرونا بعد 30 ثانية

انطلاق المباراة

أتليتكو مدريد جيرونا الدوري الإسباني
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