انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) مايوركا.. صدارة بيضاء
الأربعاء، 03 يناير 2024 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد
ق 78: جووووول روديجير والأول
ق 70: براهيم دياز يهدر أمام المرمى الخالي
ق 38: تسديدة قوية من فينيسيوس الحارس يتألق ويبعدها
ق 19: الهدف الأول يضيع من فينيسيوس
انطلاق المباراة
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