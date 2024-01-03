انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) مايوركا.. صدارة بيضاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 78: جووووول روديجير والأول

ق 70: براهيم دياز يهدر أمام المرمى الخالي

ق 38: تسديدة قوية من فينيسيوس الحارس يتألق ويبعدها

ق 19: الهدف الأول يضيع من فينيسيوس

انطلاق المباراة