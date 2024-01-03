تشكيل ريال مدريد – عودة فينيسيوس أمام مايوركا

عاد فينيسيوس جونيور لتشكيل ريال مدريد من جديد بعد تعافيه من الإصابة وذلك أمام ريال مايوركا.

ويلعب ريال مدريد ضد مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

ودفع كارلو أنشيلوتي باللاعب الفرنسي تشواميني في خط الدفاع لتعويض الغيابات.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني – فران جارسيا

الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي

الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة بالتساوي مع جيرونا، ويأتي ريال مايوركا في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.