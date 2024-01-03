تشكيل ريال مدريد – عودة فينيسيوس أمام مايوركا
الأربعاء، 03 يناير 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
عاد فينيسيوس جونيور لتشكيل ريال مدريد من جديد بعد تعافيه من الإصابة وذلك أمام ريال مايوركا.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
ويلعب ريال مدريد ضد مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.
ودفع كارلو أنشيلوتي باللاعب الفرنسي تشواميني في خط الدفاع لتعويض الغيابات.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: أندري لونين
الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني – فران جارسيا
الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي
الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو – فينيسيوس جونيور
ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة بالتساوي مع جيرونا، ويأتي ريال مايوركا في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.
نرشح لكم
يغيب عن السوبر الإسباني.. ريال مدريد يعلن إصابة لوكاس فاسكيز برشلونة يكشف تشخيص إصابة كانسيلو.. وموقفه من المشاركة في السوبر الإسباني مؤتمر أنشيلوتي: لم أطلب تعاقدات من بيريز.. وهذا ثنائي الدفاع لدينا وكروس تعرض لإصابة تشافي: يجب أن تحترموا بطل الدوري الإسباني الحالي.. وإصابة كانسيلو لا تبدو خطيرة عودة متأخرة.. برشلونة يفوز في توقيته المفضل على لاس بالماس انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (1) (2) برشلونة.. فوز قاتل مواعيد مباريات الخميس 4 يناير والقنوات الناقلة - برشلونة ويوفنتوس.. وكأس الاتحاد الإنجليزي في الـ+90.. جيرونا يهزم أتليتكو رغم هاتريك موراتا ويعود لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة