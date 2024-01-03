قوائم أمم إفريقيا - ديانج وبيسوما على رأس اختيارات مالي النهائية
الأربعاء، 03 يناير 2024 - 12:42
كتب : FilGoal
أعلن إريك سيكو تشيلي مدرب منتخب مالي قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023.
وتقام كأس الأمم الإفريقية في كوتديفوار بداية من 13 يناير الجاري.
وتشهد القائمة النهائية لمالي تواجد أليو ديانج لاعب الأهلي.
كما يتواجد يفيس بيسوما لاعب وسط توتنام الإنجليزي.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: دجيجوي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – أبو بكر دومبيا (AFE المالي) – إسماعيل ديوارا (مالمو السويدي).
الدفاع: هاماري تراوري (ريال سوسيداد الإسباني) – فالاي ساكو (مونبلييه الفرنسي) – بو بكر كوياتي (مونبلييه الفرنسي) – مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) – سيكو نياكاتي (براجا البرتغالي) – موسى ديارا (تولوز الفرنسي) – أمادو دانتي (شتورم جراز النمساوي).
الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – محمد كامارا (موناكو الفرنسي) – دودو هايدارا (لايبزج الألماني) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي) – كاموري دوبميا (بريست الفرنسي) – أداما نوس تراوري (هال سيتي الإنجليزي) – يفيس بيسوما (توتنام الإنجليزي) – بو بكر تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي).
الهجوم: سيكو كويتا (سالزبورج النمساوي) – نيني بورجيليس (لايبزج الألماني) – موسى دومبيا (العدالة السعودي) – فوسيني دياباتي لوزان السويسري) – إبراهيم سيسوكو (سانت إتيان الفرنسي) – لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) – يوسوفا نياكاتي (بني ياس الإماراتي) – سيرين دوكوري (لوريان الفرنسي).
ويقع منتخب مالي في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية بجانب كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس.