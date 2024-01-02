قفة: لم أتحدث مع وكيلي حول الرحيل في يناير.. وتلقيت عرضا من الزمالك في بداية الموسم

شدد أحمد أمين قفة لاعب إنبي على أنه لم يتحدث بعد مع إدارة إنبي حول إمكانية رحيله خلال شهر يناير الحالي.

وقال قفة عبر قناة صدى البلد: "يتبقى لي موسمين مقبلين مع إنبي ولم أتحدث مع إدارة النادي أو وكيلي حتى الآن حول مستقبلي".

واستمر "في بداية الموسم حصلت على أكثر من عرض من ليبيا والزمالك ولكنه كان يعاني من إيقاف القيد وفي ذلك الوقت إنبي كان يعاني من إيقاف القيد أيضا ولم يتمكن من دعم الفريق سوى باليوم الأخير من فترة الانتقالات ولذلك استمريت وقالوا لي إذا حصلت على عرض جيد في يناير سنوافق عليه".

وأضاف "هناك بعض الأحاديث مع وكيلي حول الأهلي والزمالك ولكن لم يتحدث أي أحد مع إدارة إنبي وأنا بالأساس لم أتحدث مع وكيلي حول إمكانية رحيلي".

صاحب الـ 27 عاما لعب مع إنبي منذ بداية الموسم في 8 مباريات تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف.

وانضم اللاعب لإنبي في بداية الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا وتمكن من تسجيل 15 هدفا خلال موسم ونصف حتى الآن.