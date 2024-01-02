عضو مجلس المصري يكشف أسباب اشتباك جماهير فريقه مع الإسماعيلي

كشف ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري أسباب اشتباك جماهير فريقه مع جماهير الإسماعيلي عقب المباراة التي جمعت بينهما.

وتعادل المصري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

أثناء المباراة حدثت اشتباكات بين بعض الحضور من جماهير الفريقين.

وقال يحيى عبر قناة صدى البلد: "ما حدث كان ذهاب 3 شباب من جماهير المصري الذين لا يتعدوا 14 عاما لأحد أصدقائهم في مدرجات الإسماعيلي وكانت نيتهم الجلوس معهم فقط ولكن في تلك اللحظة سجل الإسماعيلي هدفه الأول ولذلك قام بعض الحضور من جماهير الإسماعيلي اعتدوا عليهم وباقي من ظهر في مقطع الفيديو كان يريد إنهاء المشكلة ولكن حدث ما حدث".

وتابع "ما حدث ليس منطقيا ولكن النوايا لم تكن الذهاب للاعتداء على مشجعي الإسماعيلي أو إحداث أي مشكلة".

وأضاف "أطلب من الجماهير المساعدة في إعادتهم للمدرجات، ما حدث لم يكن منطقيا ولكن لا يجب أيضا التسويق له على أنه كان أزمة كبرى".

وشدد "نثق في الجهاز الفني للمصري ولكن لم نكن موفقين اليوم وفزنا بنقطة ونحمد الله لأننا لم نتعرض للهزيمة".

وأتم "نتمنى التتويج بكأس الرابطة لأننا نريد أن نسعد جماهير المصري".

ورفع المصري رصيده إلى 16 نقطة من تسع مباريات في المركز السابع، وبفارق ثلاث نقاط عن زد المتصدر.

بينما الإسماعيلي رفع رصيده إلى 8 نقاط من عشر مباريات في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة واحد عن المراكز المؤدية للهبوط.