مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) نيوكاسل.. صلاح يهدر ركلة جزاء

الإثنين، 01 يناير 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ضد نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 22 صلاح يهدر ركلة جزاء

ق 20 ركلة جزاااااااء

ق 18 هدف غير محتسب لدياز

ق 11: عرضية من محمد صلاح يتابعها داروين والحارس يبعدها

ق 2: الأول يضيع من أرنولد

انطلاق المباراة

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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