مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) نيوكاسل.. صلاح يهدر ركلة جزاء
الإثنين، 01 يناير 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
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ق 22 صلاح يهدر ركلة جزاء
ق 20 ركلة جزاااااااء
ق 18 هدف غير محتسب لدياز
ق 11: عرضية من محمد صلاح يتابعها داروين والحارس يبعدها
ق 2: الأول يضيع من أرنولد
انطلاق المباراة
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