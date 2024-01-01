مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) الإسماعيلي.. الشبراوي يهدر
الإثنين، 01 يناير 2024 - 18:54
كتب : FilGoal
يلعب المصري أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري.
ويحتل المصري المركز السابع برصيد 15 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.
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ق32 محمود الشبراوي يهدر انفرادا تاما
ق18 رأسية محمود حمادة أعلى العارضة
ق9 محمود جاد يتألق أمام عبد الرحمن مجدي
انطلاق المباراة
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