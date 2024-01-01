مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) الإسماعيلي.. الشبراوي يهدر

الإثنين، 01 يناير 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

محمد عمار - المصري ضد الإسماعيلي

يلعب المصري أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري.

ويحتل المصري المركز السابع برصيد 15 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق32 محمود الشبراوي يهدر انفرادا تاما

ق18 رأسية محمود حمادة أعلى العارضة

ق9 محمود جاد يتألق أمام عبد الرحمن مجدي

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي المصري
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