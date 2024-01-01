انتهت في الدوري - المصري (1)-(1) الإسماعيلي.. نهاية المباراة
الإثنين، 01 يناير 2024 - 18:54
كتب : FilGoal
يلعب المصري أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري.
ويحتل المصري المركز السابع برصيد 15 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.
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نهاية المباراة
ق85 جووووووول فخر الدين بن يوسف يسجل ويرفض الاحتفال
ق83 محاولات من المصري لإدراك التعادل
ق49 جووووووول عبد الرحمن مجدي
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32 محمود الشبراوي يهدر انفرادا تاما
ق18 رأسية محمود حمادة أعلى العارضة
ق9 محمود جاد يتألق أمام عبد الرحمن مجدي
انطلاق المباراة
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