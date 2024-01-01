انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الاتحاد.. الأخضر يفوز
الإثنين، 01 يناير 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق90 ست دقائق وقت بدل من الضائع
ق88 رأسية من أحمد سيد غريب وإنقاذ كبير من المهدي سليمان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق20. جووول أول للاتحاد السكندري عن طريق إيهاب سمير بالخطأ في مرماه بعد عرضية من خالد الغندور.
ق2. الزنفلي يمنع الأول مبكرا برأسية من إسلام أبو سليمة.
بداية المباراة
نرشح لكم
حكايات في الجول - محمد ربيعة الذي حصل على لقبه تيمنا بمدافع الأهلي وزارة الرياضة لـ في الجول: مندهشون من الانتقادات لصور زيارة أحمد رفعت.. ونحاول طمئنة الجماهير دياب: قريبا الحضور الجماهيري سيكون كامل العدد.. وموعد تسليم درع الدوري الجديد عرابي يكشف ما قاله الخطيب في زيارته لـ أحمد رفعت.. تنسيق زيارة الزمالك وحقيقة مكافآت المباراة دياب يكشف موعد نهاية الدوري وحقيقة تأجيل مباريات الجولة الـ 17 بعد تأجيله من قبل.. تحديد موعد لقاء الأهلي ضد إنبي في الدوري تأجيل مباريات الجولة 17 من الدوري المصري 3 أيام أحمد سامي يعلق على "الساعة السويسرية".. وعتاب للشحات.. وتفاصيل رحيل صلاح