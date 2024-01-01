انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الاتحاد.. الأخضر يفوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق90 ست دقائق وقت بدل من الضائع

ق88 رأسية من أحمد سيد غريب وإنقاذ كبير من المهدي سليمان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20. جووول أول للاتحاد السكندري عن طريق إيهاب سمير بالخطأ في مرماه بعد عرضية من خالد الغندور.

ق2. الزنفلي يمنع الأول مبكرا برأسية من إسلام أبو سليمة.

بداية المباراة