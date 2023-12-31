عامر حسين: سيتم تحديد موعد نهائي كأس الرابطة خلال أسبوع.. ولا يوجد تحديد للمركز الثالث

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات المصرية على تحديد موعد نهائي كأس الرابطة خلال الأسبوع الجاري.

وتنطلق منافسات كأس الرابطة يوم 8 يناير المقبل بمشاركة 16 فريقا من الدوري المصري.

وكان الأهلي والزمالك قد اعتذرا عن عدم المشاركة في البطولة.

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وقال عامر حسين خلال مراسم قرعة كأس الرابطة: "تم تقسيم 16 فريقا مشاركين في كأس الرابطة على أربع مجموعات بعد اعتذار كل من الأهلي والزمالك".

وأضاف "ستنطلق كأس الرابطة يوم 8 يناير ونلعب أيام 9 و10 ثم 15 و16 ثم 25 و26 وأخيرا 30 و31 قبل تحديد النهائي".

وكشف عامر حسين "سيتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم واستغلال أيام الراحة".

وتابع "سيراميكا كليوباترا في التصنيف الأول بصفته حامل اللقب ثم ترتيب الأندية بناء على الموسم الماضي بعد اعتذار الأهلي والزمالك".

وواصل "لا يوجد مباراة ثالث ورابع، والمكافأة المالية لصاحبي المركزين الأول والثاني، والبطل يتأهل لكأس السوبر".

واختتم عامر حسين تصريحاته "سيتم تحديد موعد النهائي خلال الأسبوع الجاري بالاتفاق مع الشركة الراعية".

عامر حسين كأس الرابطة
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