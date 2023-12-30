تريزيجيه: سعيد بوجود من ذاقوا ألم خسارة النهائي في منتخب مصر

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 23:52

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - منتخب مصر

أبدى محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر تطلعه لتحقيق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وتعويض خسارة النهائي مرتين من قبل.

وقال تريزيجيه في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المنتخب يضم العديد من اللاعبين الذين شعروا بألم خسارة النهائي مرتين في 2017 و2021".

وأضاف "الأمر صعب ولكني سعيد بوجود العديد من لاعبي الجيل شعروا مسبقا بهذا الألم، وبإذن الله سنعود باللقب لأن هذا الجيل يستحق التتويج ببطولة".

أخبار متعلقة:
ياسر إبراهيم: غيابي عن أمم إفريقيا؟ أنا أول الداعمين لـ منتخب مصر.. وأحترم رؤية فيتوريا حتى موعد السفر.. تفاصيل معسكر منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023 اللائحة تجيب - كم لاعبا في قائمة المباراة بـ أمم إفريقيا 2023.. وموعد آخر تغيير لمنتخب مصر قوائم أمم إفريقيا - لاعب مانشستر يونايتد السابق يقود كاب فيردي في مجموعة مصر

وتابع "الإعلام له دور كبير في مساعدتنا ونريده هو والجماهير معنا لأن نجاحنا ليس لنا فقط ولا يمكننا الحصول على البطولة وحدنا. يجب أن يعرف الجميع أننا ذاهبين لرفع اسم بلادنا".

وعن لقطة حصوله على ركلة الجزاء التي قادت مصر لحسم التأهل إلى كأس العالم 2018 في مباراة الكونغو قال: "أهديتها لوالدي فقد كان دائما يريد رؤيتي في كأس العالم، وكان يقول للناس لدي ابن صغير سيقودنا إلى كأس العالم ولذلك كنت سعيدا للغاية".

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا منتخب مصر تريزيجيه
نرشح لكم
من أجل تغيير شعار النادي.. بلدية المحلة يطلب تصميمات من الجماهير بعد ثبات حالته الصحية واستعادة الوعي.. نقل أحمد رفعت إلى القاهرة محامي الشيبي: تحديد جلسة لنظر قضية الشحات.. ولا علاقة لـ بيراميدز والأهلي عضو إدارة الزمالك: حصلنا على كافة حقوق النادي كاملة دون أي نقص كهربا يكشف لأول مرة تفاصيل ترك الأهلي وحضور زفاف شقيقته كهربا: تعمدت تأخير سداد غرامة الزمالك.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش".. وعلاقتي انقطعت مع شيكابالا تحرك لمدة 10 دقائق.. تطورات إيجابية في حالة أحمد رفعت
أخر الأخبار
لاعب ريال مدريد القادم.. مدرب البرازيل: إندريك موهبة واعدة ويجب حمايته 6 دقيقة | أمريكا
لوفرين يوجه رسالة إلى صلاح بعد مواجهة مصر وكرواتيا 20 دقيقة | الكرة المصرية
إجراء من طبيب الأهلي تجاه لاعبي الفريق الدوليين 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكالوني: ميسي ودي ماريا فقط يضمنان مقعدهما في كوبا أمريكا ساعة | أمريكا
بعد رحلة 6 ساعات.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا ساعة | الكرة الإفريقية
حوار ميسي: سألعب كرة القدم لأطول فترة.. ولم أرغب في الرحيل عن برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
بدون ميسي.. رائعة دي ماريا تزين فوز الأرجنتين تفوز على كوستاريكا 2 ساعة | أمريكا
بمشاركة قندوسي.. تعادل مثير بين الجزائر وجنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر