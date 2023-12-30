تريزيجيه: سعيد بوجود من ذاقوا ألم خسارة النهائي في منتخب مصر

أبدى محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر تطلعه لتحقيق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وتعويض خسارة النهائي مرتين من قبل.

وقال تريزيجيه في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المنتخب يضم العديد من اللاعبين الذين شعروا بألم خسارة النهائي مرتين في 2017 و2021".

وأضاف "الأمر صعب ولكني سعيد بوجود العديد من لاعبي الجيل شعروا مسبقا بهذا الألم، وبإذن الله سنعود باللقب لأن هذا الجيل يستحق التتويج ببطولة".

وتابع "الإعلام له دور كبير في مساعدتنا ونريده هو والجماهير معنا لأن نجاحنا ليس لنا فقط ولا يمكننا الحصول على البطولة وحدنا. يجب أن يعرف الجميع أننا ذاهبين لرفع اسم بلادنا".

وعن لقطة حصوله على ركلة الجزاء التي قادت مصر لحسم التأهل إلى كأس العالم 2018 في مباراة الكونغو قال: "أهديتها لوالدي فقد كان دائما يريد رؤيتي في كأس العالم، وكان يقول للناس لدي ابن صغير سيقودنا إلى كأس العالم ولذلك كنت سعيدا للغاية".

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- أسامة جلال (بيراميدز)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.