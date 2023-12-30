ياسر إبراهيم: غيابي عن أمم إفريقيا؟ أنا أول الداعمين لـ منتخب مصر.. وأحترم رؤية فيتوريا

أوضح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أنه سيكون أول الداعمين لمنتخب مصر رغم استبعاده من قائمة أمم إفريقيا 2023.

وغاب مدافع الأهلي عن القائمة التي ستشارك في أمم إفريقيا في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وقال ياسر إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس: "غيابي عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا؟ نصيبي وأتمنى لهم التوفيق، أردت التواجد والانضمام للمنتخب شرف، لكن هي وجهة نظر المدرب وأحترمها".

وأضاف "علمت بقرار استبعادي من قائمة منتخب مصر صباح اليوم عند الإعلان عنها، وتفاجأت".

وتابع "أصبت بشد خفيف خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وأغيب بسببها أسبوع مر منه 4 أيام".

وواصل "طموحي كبير ولن أهدأ، سأكون أول الداعمين للمنتخب في أمم إفريقيا وبإذن الله يحققوا اللقب، وأتمنى لروي فيتوريا التوفيق في البطولة".

وعن وصول عروض خارجية له قال: "لم أحصل على أي عرض للاحتراف بشكل شخصي، وجددت تعاقدي مع الأهلي في بداية الموسم حتى 2025".

وأتم "إذا جاء أي عرض لي مناسب وللنادي فلماذا لا أخوض التجربة".

وسبق أن كشف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب في مؤتمر صحفي: " سبب استبعاد ياسر إبراهيم؟ لمرة واحدة استثنائية سأتحدث عن مركز معين وهو مركز المدافع، استبعاد ياسر جاء بعد دراسة أسلوب لعب كل المدافعين، ولدينا مدافعين على مستوى جيد جدا ومنهم اثنين لاعبين طولهما أكثر من 190 سم كما أن سنهم مازال صغيرا في السن وهذا مثل أسامة جلال ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي لاعب يعمل مثل الساعة السويسرية ومنضبط في كل شيء ويؤدي كل الأدوار بشكل مثالي، وكل اللاعبين تواجدوا معنا من قبل ويعرفوننا جيدا، وكل اللاعبين الذين اخترناهم مثل الساعات السويسرية".

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات)

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

فيما ضمت القائمة النهائية التي اختارها روي فيتوريا لخوض البطولة 27 لاعبا. (طالع التفاصيل)

ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي "الونش" بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.