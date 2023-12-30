انتهت في الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (2)-(1) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد في ضيافة نوتنجهام فورست ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 101 ماذا أهدرت يا إريكسن؟ في اللحظة الأخيرة الكرة تمر بجوار القائم

ق 82 جوووول مورجان جيبس وايت يسترد التقدم سريعا

ق 78 جووووول التعادل من ماركوس راشفورد بعد تمريرة من جارناتشو

ق 63 جوووول نيكولاس دومينيجيز يسجل الأول لنتوتنجهام فورست.. بعد تمريرة وتسديدة على يمين أونانا الذي عجز حتى عن الحركة

ق 56 تسديدة من ديوجو دالوت في العارضة

ق 54 أماد ديالو بدلا من أنتوني

ق 46 مكتوميناي بدلا من كوبي ماينو

بداية المباراة