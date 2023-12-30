مباشر الدوري - إنبي (3) (0) بلدية وطلائع الجيش (0) (0) زد.. طرد مجدي عبد العاطي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراتي إنبي ضد بلدية المحلة وطلائع الجيش ضد زد في الجولة 11 من الدوري المصري.

وافتتحت الجولة 11 من المسابقة بفوز البنك الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

إنبي × بلدية المحلة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــا.

على الرايق يسجل كأنه في التمرين 🔥⚽ أحمد أوفا يسجل الهدف الثالث لإنبي في مرمى بلدية الملحة #ONTime_Sports pic.twitter.com/LJvxStwyNM — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

ق 45: جووول الثااالث.. قفة يسجل الهدف الثالث لإنبي

بالنيران الصديقة إنبي يتقدم بثنائية 🔥⚽ أحمد رضا يسجل بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من أحمد أوفا لاعب إنبي #ONTime_Sports pic.twitter.com/HsYLIy2nve — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

ق 19: جووول الثاني.. عرضية ويودعها قفة في الشباك بمساعدة المدافع

يركنها ركنة معلم 😎🔥 علي فوزي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى بلدية المحلة من ركلة حرة ولا أروع #ONTime_Sports pic.twitter.com/xviCyhv8nj — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

ق 10: جووول أووول علي فوزي يسجل هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة

بداية اللقاء

--

طلائع الجيش × زد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني.. طرد مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد بسبب الاعتراض على قرارات الحكم قبل انطلاق الشوط.

نهاية الشوط الأول

طرد لـ بيتر موتوموسي لاعب زد في مباراة فريقه أمام فريق طلائع الجيش 🔴🔴 pic.twitter.com/hB4ceZ40jn — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

ق 35: بطاقة حمراء لبيتر موتوموسي لاعب وسط زد

ق 25: العارضة تمنع تصويبة بول جوليوس

للمرة الثانية فريق طلائع الجيش يحرز هدف في مرمى زد.. والحكم يلغيه للتسلل 🔥🔥 pic.twitter.com/g3yKWVTpJb — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

ق 23: هدف غير محتسب سجله بول جوليوس بسبب التسلل في بداية الفرصة

بداية اللقاء