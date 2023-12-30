مباشر الدوري - إنبي (3) (0) بلدية وطلائع الجيش (0) (0) زد.. طرد مجدي عبد العاطي

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

بلدية المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراتي إنبي ضد بلدية المحلة وطلائع الجيش ضد زد في الجولة 11 من الدوري المصري.

وافتتحت الجولة 11 من المسابقة بفوز البنك الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

إنبي × بلدية المحلة

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــا.

ق 45: جووول الثااالث.. قفة يسجل الهدف الثالث لإنبي

ق 19: جووول الثاني.. عرضية ويودعها قفة في الشباك بمساعدة المدافع

ق 10: جووول أووول علي فوزي يسجل هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × زد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني.. طرد مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد بسبب الاعتراض على قرارات الحكم قبل انطلاق الشوط.

نهاية الشوط الأول

ق 35: بطاقة حمراء لبيتر موتوموسي لاعب وسط زد

ق 25: العارضة تمنع تصويبة بول جوليوس

ق 23: هدف غير محتسب سجله بول جوليوس بسبب التسلل في بداية الفرصة

بداية اللقاء

إنبي الدوري المصري طلائع الجيش بلدية المحلة زد
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