مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) شيفيلد.. الشوط الثاني
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد لوتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق14. جوووول أول لمانشستر سيتي عن طريق رودري بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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