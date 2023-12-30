انتهت الدوري المصري – البنك الأهلي (3) - (1) المقاولون.. هاتريك قاعود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي البنك الأهلي والمقاولون العرب التي تقام في الجولة 11 من الدوري.

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انتهت

ق 90+6: جووول هاترريك.. قاعود يسجل

ق 62: جووول قاعود يقلب النتيجة للبنك الأهلي بتسديدة غالطت الحارس.

ق 59: جووول التعااادل محمود قاعود يتابع ركلة جزاء مرتدة من القائم في الشباك.

ق 56: ركلة جزاااء للبنك الأهلي

نهاية الشوط الأول

ق45 غنقاذ رائع آخر من عامر عامر بعد انفراد من كريم بامبو.

ق42 تسديدة صاروخية من كريم بامبو يبعدها عامر عامر حارس المقاولون ببراعة.

ق26 تبديل أول اضطراري في صفوف المقاولون العرب بخروج عماد ميهوب ونزول زياد فرج.

ق25 توقف المباراة لعلاج محمد مجلي لاعب المقاولون العرب بعد سقوطه في كرة مشتركة مع لاعب البنك الأهلي أحمد مدبولي.

ق21 عرضية من عبد الرحمن خالد إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها أيمن أشرف عن مناطق الخطورة.

ق14 محمد سالم يسجل الهدف الاول للمقاولون العرب بعد استلام رائع لكرة طويلة وتسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل

انطلاق المباراة.