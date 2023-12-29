مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (0) - (0) الخليج.. هدف مبكر يضيع

يحل الخليج ضيفا على أهلي جدة في الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم FilGoal.com لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة أمام الخليج.

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي، فيما يقود رياض محرز تشكيل أهلي جدة.

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ق1 فراس البريكان يهدر فرصة الهدف الأول بعد رأسية خطيرة

انطلاق المباراة