مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (0) - (0) الخليج.. هدف مبكر يضيع
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 19:51
كتب : FilGoal
يحل الخليج ضيفا على أهلي جدة في الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ويقدم FilGoal.com لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة أمام الخليج.
ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي، فيما يقود رياض محرز تشكيل أهلي جدة.
لمتابعة مباراة أهلي جدة والخليج دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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ق1 فراس البريكان يهدر فرصة الهدف الأول بعد رأسية خطيرة
انطلاق المباراة
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