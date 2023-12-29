مباشر الدوري السعودي - الهلال (0)-(0) الفيحاء.. القائم يحرم ميتروفيتش من التسجيل
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 17:09
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال والفيحاء التي تقام في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري السعودي.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.
تابع المباراة من هنا.
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نهاية الشوط الأول
ق21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال من ركلة ركنية شتتها حسين الجاويش لاعب الفيحاء بنجاح.
ق12 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال من ركلة ركنية عن طريق سعود عبد الحميد على رأس محمد كنو الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى
بداية المباراة
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