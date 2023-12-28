مباشر كأس السوبر - بيراميدز (0) - (0) سيراميكا.. تشتيت رائع من على خط المرمى

يلعب سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في تمام الثالثة عصرا لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس السوبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

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ق48 إنقاذ رائع من محود مرعي مدافع بيراميدز الذي أنقذ هدف مؤكدا قبل سكون الكرة الشباك

ق46 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا عن طريق قندوسي لكنها بعيدة عن القائم الأيمن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا عن طريق محمد عادل لكنها بعيدة عن المرمى.

ق22 صويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد رضا لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق18 انفراد تام من صامويل أمادي لاعب سيراميكا كليوباترا ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدب رائع من حارس المرمى.

ق5 عرضية خطيرة من محمود زلاكة يبعدها محمود مرعي في اللحظة الأخيرة.

ق1 صدام رأسي بين مدافع سيراميكا وفخري لاكاي لاعب بيراميدز الذي تعرض لإصابة ثم عاد سريعا لاستكمال المباراة.

انطلاق المباراة